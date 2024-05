Ex campeón internacional con Colo Colo: "Creo que Arturo Vidal reclama al peo"

El ex mediocampista y campeón de la Copa Interamericana con Colo Colo, Alejandro Hisis, dialogó con Paulo Flores y RedGol tras el empate 2-2 del Cacique frente a Cobresal, por la undécima fecha del Campeonato Nacional, en el estadio El Cobre del campamento minero de El Salvador.

Uno de los tópicos abordados por el Chino fue la actuación y las ácidas declaraciones post partido de Arturo Vidal, quien barrió el piso con el árbitro Nicolás Gamboa.

“Arturo Vidal jugó muy bien, el mejor partido que le he visto hasta ahora desde que volvió a Colo Colo. ¿Los reclamos de Vidal? Yo creo que reclama al peo”, dijo tajante el porteño de 62 años.

De todas formas, el ex entrenador de Deportes Puerto Montt y San Antonio Unido sostiene que “Colo Colo jugó bien, eso sí, tuvo para haberse llevado el triunfo, pero le empataron”.

Muy pocas opciones al título

“¿Se complica una opción de título? Totalmente. Yo pienso que el físico le pasó la cuenta un poco a Colo Colo en el segundo tiempo, decayó. No es fácil jugar allá y Leonardo Gil terminó muy cansado. A los argentinos les cuesta mucho. Para los argentinos es peor, sienten mucho más la altitud”, complementó.

Por último, se le consultó por la posibilidad de extender la estadía de Damián Pizarro, ya vendido al Udinese: “yo no sé dónde lo van a mandar los italianos. No sé si pueda ser titular en el calcio como está ahora. Si lo quieren hacer crecer un poco más, mejor lo dejan acá. No es mala idea”, sentenció Hisis.

Alejandro Hisis jugó por Colo Colo entre 1981-1985 y 1992. Junto a la Copa Interamericana, fue campeón de Primera División 1983 y de Copa Chile 1982 y 1985 con Colo Colo.

Vidal contra Cobresal: fue empate 2-2 de Colo Colo en el norte.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Tras empatar con Cobresal, Colo Colo vuelve a la acción este jueves 9 de mayo, como local contra Fluminense, por la Copa Libertadores. El duelo válido por la cuarta fecha del Grupo A se jugará desde las 20:00 horas en el estadio Monumental.