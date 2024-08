Aclaran la situación de "rebeldía" de Carlos Palacios en Colo Colo: "No fue citado ante Everton"

Carlos Palacios no será tenido en cuenta para la formación de Colo Colo para visitar el estadio Sausalito y jugar frente a Everton de Viña del Mar. Luego del exigente partido por los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores, el Cacique debe cambiar el chip.

Y pasar a la pelea por el título en el Campeonato Nacional 2024, que por el momento tiene a Universidad de Chile como exclusivo líder con siete punto de ventaja. Aunque dos partidos más que el cuadro adiestrado por Jorge Almirón, que en teoría no iba a contar con la Joya por una rebeldía.

Según la información de ADN Deportes, Palacios no acudió a la práctica previa al duelo contra los Ruleteros. Por eso mismo, el DT argentino no lo incluyó en la convocatoria para ir a la Ciudad Jardín. Pero no fue por un problema de conducta de la Joya.

Y sí por uno físico, según informó el periodista Rodrigo Gómez. Esa dolencia tiene que ver con el partido frente a Junior en Barranquilla. “Carlos Palacios no fue citado en Colo Colo por precaución”, informó el citado comunicador de Cooperativa Deportes.

Descartan la “rebeldía” de Carlos Palacios en Colo Colo: queda fuera ante Everton

Carlos Palacios no estará con Colo Colo para visitar a Everton, pero no será por una actitud que disgustó al entrenador. Es por una indisposición física. “Hoy entrenó normal y el viernes se realizó estudios”, expuso Gómez, el reportero de Cooperativa Deportes que cubre el devenir diario de los albos.

Captura Twitter.

“Arrastra molestias desde el calentamiento en Barranquilla”, agregó el comunicador. Razón tiene: un golpe tuvo entre algodones a la Joya en los minutos previos al compromiso contra el Tiburón. A pesar de las evidencias de mucho dolor, el “7” albo fue titular.

Y en los 71′, le dejó su lugar a Leonardo Gil, autor del centro en el que se originó el segundo gol colocolino. Contra los Oro y Cielo, Almirón deberá encontrar otro creador para su equipo. Ese rol perfectamente lo podría cumplir el Colorado, aunque el trasandino todavía tiene algunas horas para decidir.

Colo Colo visitará a Everton de Viña del Mar este domingo 25 de agosto en el estadio Sausalito. El partido se jugará a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental. Tendrá el arbitraje de Nicolás Millas.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo marcha en el 2° lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024. Está a siete puntos del líder, pero tiene dos partidos menos. Uno frente a Everton y otro, ante Huachipato.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!