Valdivia en picada contra Joan Cruz: "Por como jugó en la Sub 20, irá a la calle Europa"

Uno de los protagonistas de Chile en el Sudamericano Sub 20 fue Joan Cruz. Y no precisamente por brillar como se esperaba, sino que por mostrar una pálida versión de si mismo y demostrar que está lejos de ser ese jugador que en el 2021 sorprendió a todo el mundo.

El jugador volvió este lunes a Chile, donde ahora debe encontrar una salida a su situación con Colo Colo. De acuerdo al círculo del jugador, este es ahora un jugador libre y está en condiciones de buscar un equipo ya sea en Chile como en el extranjero. Por el contrario, Blanco y Negro dice que renovó por la cláusula de minutos jugados y cualquier club que se lo quiera llevar debe hacer una oferta por él.

Sin embargo, ahora Cruz está dispuesto a tomar la ofensiva en el tema y ya le avisó a sus cercanos que quiere irse a Europa y según la periodista de ESPN Andrea Hernández, el jugador suma interesandos desde la Segunda División de España.

Situación con la que no está de acuerdo Jorge Valdivia, quien compartió camarín con Cruz en el 2020, cuando el Cacique peleaba por no descender. El Mago, en Radio ADN, señaló que el canterano de Colo Colo, “aunque disputó pocos minutos, por como jugó en la Sub 20, irá a la calle Europa eso sí”.

Eso sí, en la posible batalla legal con Cruz, el Mago se posicionó del lado del volante. “El jugador es completamente libre. Si Colo Colo se está basando en que Quinteros lo cita en una lista de 25 jugadores, el club está perdido. Incluso, yo iba citado y veía el partido arriba en las tribunas”, sentenció.

El contrato de Cruz finalizó el 31 de diciembre del año pasado y para el Cacique este fue renovado por la cantidad de citaciones y minutos jugados, dentro de los que se incluyen los jugados con la Sub 20. Para el círculo de Cruz, la clausula solo incluye citaciones y minutos con el primer equipo, donde el joven jugador solo jugó un par de partidos en el año.