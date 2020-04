Tremenda comparación de Borghi: “Matías Fernández de 2006 estuvo muy cerca de Riquelme, que fue el mejor que dirigí”

Claudio Borghi sostuvo un entretenido diálogo con el Lado B, el canal de YouTube de Leo Burgueño, donde se la jugó con el mejor futbolista que dirigió y, de paso, sorprendió con uno que estuvo a su nivel.

“El mejor que dirigí fue Riquelme, quizás el Matías Fernández de Colo Colo en el año 2006 estuvo cerca de su nivel pero Román lo mantuvo mucho más tiempo”, manifestó el Bichi.

Además, reveló que “los que más quiero son (Humberto) Suazo y (Néstor) Ortigoza. Los dos gordos le han ganado al fútbol y a la vida sin apoyo de nadie. Ortigoza es un gordo maravilloso, es de un lugar muy humilde, vendía lápices y bebidas en los trenes”.

¿Y Maradona? “Hace poco estaba viendo un documental sobre los extraterrestres que hayan hecho cosas en el mundo como las pirámides de México o Egipto. Si esto ocurrió, los marcianos dejaron uno acá que se llama Maradona. No he visto nada que se le parezca en cuanto a calidad de movimientos, a un pie muy educado, a un potencial extraordinario y lo que más me sorprendió fue su velocidad mental. El fútbol no es lo que cree la gente, la velocidad física, eso se puede conseguir, pero la velocidad mental es imposible. Diego no solo ejecutaba, lo hacía a una velocidad terrible”, meditó el campeón del mundo.

Matías Fernández regresó a Colo Colo y busca acercarse a su mejor versión.

De paso, dijo de Messi que “lo veo jugar y me hace acordar al Bambino Veira cuando decía que los pibes nuevos iban en patineta. No entiendo como tienen ese nivel de conducción a esa velocidad, eso es lo sorprendente. Además es hábil y le pega de maravillas a la pelota. Los rivales parecen aficionados al lado de Messi. Para mi no está al nivel de Maradona pero por una cuestión de sentimientos, por lo que yo siento por Diego. Por cualidades alguno podría pensar que es mejor”.

Finalmente, manifestó que gozó de una manera distinta sus pasadas como DT de Colo Colo y Argentinos Juniors, dos elencos que están en su corazón.

Borghi con Riquelme en Boca. Luego se encontrarían en Argentinos Juniors.

“Yo tuve dos equipos que afortunadamente los pude ver como espectador y no como entrenador. Una cosa es ser DT y estar gritando todo el tiempo y otra es gozarlo como yo hice con Colo Colo en el 2006 y Argentinos en el 2010. La cámara me enfoca mucho porque soy lindo y en mi rostro no había gestos de queja o de duda. Yo disfrutaba de esos equipos, entonces no se puede sufrir sino gozar”, remató.

Puedes ver el imperdible diálogo completo del Bichi Borghi con el Lado B del canal de Leo Burgueño acá: