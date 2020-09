Julio Barroso asume el pésimo momento de Colo Colo tras el Superclásico: "Estamos complicados"

Universidad de Chile y Colo Colo no se sacaron ventajas en una nueva versión del Superclásico del fútbol nacional, válido por la novena fecha del Campeonato Nacional.

En un partido áspero, azules y albos empataron 1-1, resultado que no les sirve a ninguno de los dos, porque la U no se pudo acercar a los líderes y el Cacique sigue en la parte baja de la tabla.

Uno de los líderes del elenco de Macul, Julio Barroso, analizó el compromiso en los micrófonos del CDF, y reconoció que están complicados, debido a que no pudieron sumar tres puntos para salir de la parte de abajo del escalafón.

"Lamentablemente no nos podemos llevar un triunfo, que era lo que queríamos. Es un rival difícil, siempre especial y queríamos ganar. En lo anímico nos sirve no perder este partido, pero en la tabla necesitamos sumar puntos porque estamos complicados", señaló el ex Boca Juniors.

Barroso se lamentó tras el empate contra la U - AgenciaUno

Su invicto ante la U y el gol de Paredes



Barroso desde que llegó a Colo Colo jamás ha perdido un partido ante la U en un Superclásico, situación que analizó el experimentado defensor central.

"Para mí es una fortuna conseguir buenos resultados. Uno siempre quiere ganar, pero si bien empatamos, nos queda ese sabor amargo. Fue un partido parejo y el resultados es justo para los dos", comentó.

Por otra parte, se refirió al gol de Esteban Paredes, que lo deja junto a Carlos Campos como el máximo artillero en la historia de los choques entre blancos y azules.

"Obviamente es un partido especial para él, por la identidad. Por suerte, está ahí para nosotros", expresó.

Por último, evitó profundizar acerca de su continuidad en Colo Colo, debido a que termina contrato a final de la temporada y debe negociar con los dirigentes de Blanco y Negro.

"Nosotros no podemos pensar en renovación cuando la situación está complicada. Después se verá, pero hoy estoy pensando en los partidos y en la Copa", cerró.