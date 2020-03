Sergio Batista ya se ve en el Monumental: "Estoy interesado en dirigir a Colo Colo, es un club grande en el mundo"

Blanco y Negro sigue buscando a su DT para Colo Colo, y uno de los que ha sonado con fuerza en el último tiempo es el argentino Sergio Batista, quien reconoció que sueña con dirigir al cuadro del Monumental.

El ex seleccionador de Argentina habló con el CDF, donde reconoció que está en negociaciones con el elenco de Macul.

"Existió el contacto... se comunicaron con un agente consultando si yo estaría interesado en dirigir el club. Le dije que sí, no dudé ni un segundo, es uno de los mejores clubes no solo de Chile sino también un club grande dentro del mundo. Estoy esperando las negociaciones para tomar la decisión", dijo de forma franca el Checho.

“Es un club que a uno lo motiva mucho. Un desafío importante, cuando se asume estas responsabilidades lo primero que se hace es mirar el plantel. El equipo está para pelear cosas importantes. Conozco algunos jugadores, argentinos y chilenos. Colo Colo está para desafíos importantes”, agregó el campeón del mundo de México 1986.

Batista, además, destacó que llegar a los albos es comparable con estar en River Plate o Boca Juniors.

"Estoy preparado para dirigir un equipo de esas características, sabemos de la presión que tiene el equipo, es como dirigir Boca o River acá. Pero me encuentra en un momento de querer volver y estar en un campo donde se sienta esa presión. En otros países donde dirigí no sentí esa presión", lanzó el ex volante.