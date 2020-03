Sergio Batista y la posibilidad de dirigir a Colo Colo: "Me tienta el desafío"

Sergio Batista le dio una extensa entrevista al Diario Olé donde se refirió a la posibilida aún latente de venir a Colo Colo.

"Me tienta el desafío. Mi hijo, que es parte de mi cuerpo técnico, me pasó algunos partidos. Me llamó un intermediario de allá y, según me transmite, las cosas vienen bien pero hoy está todo parado", aseguró el entrenador argentino.

Para el Checho el Cacique "es uno de los más grandes de Sudamérica. Por supuesto miré al plantel, tiene jugadores importantes, de experiencia, jóvenes".

El campeón del Mundo en México 1986 tuvo su última experiencia laboral en el Qatar Sport Club, luego de pasar varios años en China post dirigir la selección argentina.