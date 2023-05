La banda Kiss deslumbró a Santiago en su último concierto en nuestro país. Este domingo, el conjunto estadounidense dijo presente en el Santa Laura como acto principal del festival Masters of Rock Chile 2023, que además contó con Skid Row, Helloween, Deep Purple y Scorpions.

El grupo rockero visitó Chile en el marco de su gira de despedida, ya que dirán adiós a los escenarios a fines de este año. Y no sólo se llevaron una gran experiencia de los miles de fanáticos que los vieron en el estadio de Independencia: además, un miembro recibió un tremendo regalo futbolero.

Eric Singer, baterista de Kiss, se llevó un gran recuerdo de nuestro país: la camiseta de Colo Colo 1991, campeón de la Copa Libertadores. El obsequio llegó de parte de Marcelo Barticciotto, un seguidor más del conjunto que se presentó en nuestros escenarios la noche del domingo.

En su cuenta de Instagram, el ídolo del Cacique compartió la fotografía de Singer posando con su camiseta. "Que este monstruo de la música se haya llevado mi camiseta es una de las cosas más lindas que me ha pasado", escribió el exdelantero.

Fue Jorge González, un miembro de la comunidad de fans de Kiss, quien le entregó el regalo a Singer. "Su visita a Eric Singer antes de que se fuera a la pega, y aprovechar de entregarle un recuerdo de Chile que él ya ubicaba perfectamente y dedicado por el gran Marcelo Barticciotto", escribió González.

Barticciotto fue uno más de los miles de fánaticos que llegaron al coliseo de Independencia a disfrutar éxitos como Shout It Out Loud, Heaven’s On Fire, I Love Ot Loud y I Was Made For Lovin’ You. Todo cerró con la interpretación de la icónica Rock N Roll All Nite.