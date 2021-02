Rodrigo Herrera: "Colo Colo tiene todo para descender, no para salvarse. El favorito es la U de Concepción"

Rodrigo Herrera repasó y analiza el duro inicio de semana en Colo Colo, sabiendo que el Cacique deberá jugar el duelo de promoción frente a Universidad de Concepción este miércoles. Los albos sufrieron el empate de O’Higgins en los últimos minutos por el cierre del Torneo Nacional y perdedor del duelo entre Colo Colo y el Campanil se va a Primera B.

Entre las palabras de Rodrigo Herrera, el conductor de RedGol en La Clave considera las responsabilidades de los jugadores y adelanta que es la UdeConce la favorita para quedarse en Primera División, no Colo Colo.

“En un momento crítico de Colo Colo donde todos sabíamos lo que se estaba jugando y las limitaciones del plantel, sabiendo que si zafaba del descenso iba a ser con lo justo, algunos nunca dejaron de tener agenda individual. Lo de Pablo Mouche, no me cabe duda que la filtración sobre el supuesto finiquito venga de su entorno. Y enrarece el ambiente”, dijo Rogrigo Herrera en RedGol.

Agrega: “la campaña de lobby de Esteban Paredes porque no era considerado, y ayer Gustavo Quinteros le da minutos y evidencia que lamentablemente no está para ser aporte en Colo Colo. No sé si por homenaje lo hace ingresar, pero no sumó”.

“Hay responsabilidades de los jugadores, en todos los momentos críticos tenían agenda individual por sobre lo individual en un cúmulo de errores…”, complementa.

Sentencia que “Colo Colo está enredado en medio de un huracán, y para mí el favorito para el miércoles es Universidad de Concepción por juego, por la tranquilidad que muestra y por las bajas albas. Colo Colo tiene todo para descender, no para salvarse”.