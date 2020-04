Ricardo Dabrowski revela que Matías Fernández estuvo a días de no ser futbolista de Colo Colo

Uno de los grandes referentes de Colo Colo es Ricardo Dabrowski, quien es uno de los delanteros recordados por la histórica campaña del título de la Copa Libertadores de 1991.

En ese sentido, en conversación con radio Agricultura se refirió a esa época, al camarín y cómo era el carácter de Mirko Jozić y como ese equipo ayudó para que el futbolista chileno fuese visto con otros ojos en el extranjero.

“En un análisis profundo, para la final ante Olimpia, no jugamos ninguno de los delanteros titulares, le tocó entrar a Pérez y se convierte en figura. Eso te demuestra que era un plantel comprometido con el club y su hinchada”, parte señalando.

"Nosotros ganamos tres títulos nacionales, pero era muy difícil jugar en el fútbol chileno. Además, cuando la competencia interna es complicada, eso te ayuda a poder afrontar la competencia internacional de mejor manera”, agregó apuntando a que en la actualidad el fútbol chileno ha bajado su nivel.

Pero eso no fue todo, porque indicó que ese Colo Colo campeón del 91’ le ayudó al futbolista local para salir al extranjero. “Se les abrió las puertas a los futbolistas chilenos al exterior. Aparece Marcelo Salas, que se va a River Plate; Iván Zamorano que parte a Europa. Hubo todo un despegue del fútbol chileno a nivel internacional. Todo lo que generó ese Colo Colo ayudó y culminó con la participación de Chile en el Mundial de Francia 1998”.

Ahora, sobre su faceta como técnico del Cacique reveló algo inédito, porque expresó que Matías Fernández, quien después se convirtió en el Mejor Jugador de América, estuvo a días de convertirse en ex futbolista.

“Cuando nosotros llegamos al 2004, Matías Fernández era un ex jugador de fútbol, porque entrenaba con unos chicos que se iban del club. Lo mando a llamar y le digo: ‘entrena con nosotros una semana y ahí vemos qué sucede’. Llega el primer día de entrenamiento y no pasan cinco minutos y digo: ‘este es un fenómeno’. Suma sus primeros minutos oficiales ante Universidad de Chile, luego ingresa de titular ante Cobresal, marca dos goles, es figura y ahí no paró más”, reveló Dabrowski.

Dabrowski hace debutar oficialmente a Fernández. (FOTO: Agencia Uno)

Complementó que "posiblemente uno puede decir que a lo mejor por ser introvertido no pudo haber jugado en el Barcelona o Real Madrid, pero igual realizó una gran carrera profesional”, sentenció.