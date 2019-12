Representante de Jorge Valdivia cuenta la firme: "No hubo ninguna oferta de Colo Colo"

La confirmación de parte de Colo Colo de que Jorge Valdivia no seguirá en el equipo caló hondo en los hinchas del cuadro popular. Pese a su discreto año 2019, los fanáticos no esperaban un término tan abrupto del paso del ídolo por el Cacique.

Y menos en su entorno. Su representante, Mauricio Valenzuela, reconoció a Radio Agricultura que le "llamó la atención" que pese al interés expresado por la dirigencia, no hubiera acercamientos ni ofertas para que el Mago continuara de blanco.

“Me llamó la atención en el sentido de que supuestamente hayan mostrado el interés de que Jorge siguiera, pero eso nunca se manifestó por parte de la dirigencia. Desde que Colo Colo salió de vacaciones, pasaron tres semanas sin recibir una oferta. Si hubiese habido un real interés, habrían presentado alguna propuesta económica, la que nunca existió", subrayó el agente.

Valenzuela fue enfático: “No hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo y no hay negociación si no hay oferta. Si hubiese habido negociación o alguna propuesta, nos hubiésemos sentado a conversar de números… no hubo números, nada", reveló.

De cara al futuro, Valdivia avisó que no quiere dar por cerrada su carrera. "Está tranquilo, sabe que tiene desafíos importantes en el futuro tanto a nivel internacional como nacional. Estamos viendo distintas opciones, Jorge las está manejando. Eso no quita en nada lo gran profesional que es. No descartamos nada", completó Valenzuela.