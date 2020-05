Renny Vega elige duelo contra la U como su mejor partido en Chile: "Marcelo Díaz me recordaba a David Pizarro"

Renny Vega es uno de los arqueros más recordados de los últimos años en Colo Colo. El venezolano llegó a principios del 2012 para intentar proteger el arco del cacique, que por esos tiempos veía como la U arrasaba con todo.

Y fue justamente contra los azules que, según el propio meta, tuvo su mejor partido. En conversación con el CDF, el portero recordó su paso por nuestro país y eligió el Superclásico de la semifinal del Apertura de ese año como su mejor partido.

En aquella ocasión, los albos recibieron a la U a estadio vacío después de tener problemas en las galerías. "Cuando me tocó jugar, estaba suspendido el estadio. Yo decía “CSM”, porque me salió todo bien (...) El estadio estaba vacío porque había problemas con los hinchas. Me salió todo bien y era un clásico".

"En Colo Colo me trataban bien y después de ese día me trataron espectacular", agregó para luego revivir el duelo de vuelta, donde cayeron por 4-0 y quedaron eliminados. "Nos contragolpearon muchas veces y ya al siguiente día, fui al supermercado y estaban los colocolinos. Me decían '¿Por qué no te quedas en casa?' Pero al final nos cagamos de la risa".

Renny Vega sufrió el 4-0 en el Estadio Nacional el 2012. Foto: Agencia Uno

Además, Vega alabó el nivel de uno de los valores de los azules en ese tiempo. "Marcelo Díaz es un jugadorazo. En ese partido yo decía 'que no vaya a hacer gol'". Como si fuera poco, lo comparó con un histórico de nuestro fútbol. "Me recordaba mucho a David Pizarro, que lo tuve de compañero en Italia (Udinese 2000-2001)".

Finalmente, el venezolano se rindió ante el último ídolo de los albos. "Paredes, cuando yo estaba, era el mejor. Era el equipo. Fue un privilegio jugar con un tipo como él. Al final de su carrera, de seguro tendrá un puesto en el club, donde quiera".