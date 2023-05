Colo Colo comenzó muy bien la primera media hora. Pero de todas maneras, el Cacique perdió ante Boca Juniors por 2-0 en un partido válido por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Un gol del peruano Luis Advíncula y otro del colombiano Sebastián Villa marcaron la diferencia para el equipo argentino.

El segundo tanto fue después de un error garrafal del uruguayo Maximiliano Falcón, quien retuvo el balón mucho tiempo y lo perdió ante la presión de Luis Vázquez. Todo lo hizo después el rapidísimo atacante cafetalero, quien derrotó la resistencia de Fernando de Paul y sentenció el triunfo boquense.

Ramiro González fue uno de los defensores que Gustavo Quinteros alineó. Y, como es cada vez más habitual, sacó la voz en los pasillos del reducto enclavado en Pedrero. "Estoy con bronca, creo que hicimos los méritos para irnos en ventaja y nos quedamos con las manos vacías. En la Copa Libertadores hay muchos rivales de jerarquía que no te perdonan", afirmó el zaguero central que llegó desde Platense.

Una de las cuestiones que tocó el argentino-chileno fue, precisamente, el yerro del charrúa. "Son cosas que decía recién, gajes del oficio, cosas que le pueden pasar a un defensa. Con el cariño que la gente le tiene, rápidamente se va a reponer", dijo el ex Unión Española en alusión al Peluca, quien salió del Monumental encapuchado y cabizbajo, como quien sabe que estuvo lejos de su máximo potencial.

Ramiro González opina de la expulsión de Palacios: "Fue muy apresurada"

El "23" colocolino prosiguió con sus declaraciones. "No se nos dio lo de ponernos en ventaja primero, hubiera sido diferente el partido. Creo que si jugamos de la manera que lo hicimos los primeros 30 minutos, inteligentes y haciendo los goles, podemos pelear", manifestó Ramiro González en referencia a los tres encuentros que los albos todavía tienen por disputar en la fase grupal de la Copa Libertadores.

"Ellos creo que llegaron una o dos veces e hicieron un gol, nosotros llegamos cuatro o cinco. Esos tipos de detalles", afirmó RGH, quien siente que el encuentro fue parejo, salvo acciones puntuales que inclinaron la balanza a favor de los pupilos de Jorge Almirón.

González se refirió también a la expulsión de Carlos Palacios, quien recibió la tarjeta roja directa por una patada que le propinó a Valentín Barco. Creo que la expulsión de Palacios es muy apresurada. No la veo bien, no sé si cortó el avance claro para que sea roja, no la dudó. Directamente fue y lo expulsó. Tenemos que ir a ganar, no podemos enredar más puntos.