Colo Colo viajó este domingo a Brasil para enfrentar a Internacional de Porto Alegre el martes, a las 20.30 horas en el Beira Río. Y para ese duelo Gustavo Quinteros espera que el Cacique pueda ratificar la victoria por 2-0 conseguida en Santiago en la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana.

El estratega confesó su esperanza de meterse entre los ochos mejores del torneo continental. "Estamos todos muy ilusionados porque sacamos una pequeña ventaja y hay que tratar de mantenerla con buen fútbol", señaló antes de embarcar a Brasil.

Confía en que el elenco mostrará la experiencia adquirida en su proceso. "Tenemos muchos partidos y hemos jugado muchos partidos importantes, este es uno más. Cuando estás en un equipo tan grande siempre hay partidos importantes como éste", continuó.

El Popular no contará con César Fuentes, que está desgarrado, aunque el resto de la delegación no tiene ningún inconveniente según afirmó el estratega, que solamente deberá reemplazar una pieza, además de Emiliano Amor que no jugará hasta agosto.

"Están muy bien todos, esperamos estar con todos o la mayoría a disposición, excepto César Fuentes, que estará un tiempo afuera. No se sabe exactamente", se explayó concentrado en lo que será el duelo contra los gaúchos.

Colo Colo clasificará a cuartos de final de la Sudamericana si es que gana, empata o pierde por un gol de diferencia. En caso de caer por dos goles, todo se definirá en lanzamientos penales. Si Inter gana por tres o más goles de ventaja, el elenco albo será eliminado.