Pollo Véliz destroza a Blanco y Negro: "Sienten solamente el olor del dinero"

Colo Colo salta a la cancha del Estadio Monumental para enfrentar a Audax Italiano como el colista exclusivo del Campeonato Nacional. El cacique sigue siendo un desastre a nivel dirigencial y esa crisis se siente cada vez más fuerte en la cancha.

La paciencia de los hinchas se acabó hace rato, pero al no haber público en las tribunas los jugadores y directivos se la están llevando como si nada. Es por ello que históricos, como Leonardo Véliz, aprovechan cada oportunidad para lanzar sus dardos contra la concesionaria Blanco y Negro.

El Pollo conversó con RedGol y no se guardó nada para destrozar a la sociedad anónima, que ni con el club en el último lugar parece reaccionar. "Cuando digo que a Colo Colo le ha faltado una cultura organizacional y una filosofía institucional es porque la gente que ha llegado no siente al indio. Sienten solamente el olor del dinero, pensaban que iban a hacer un gran negociado y resulta que no le ha resultado para nada", lanzó de entrada.

Colo Colo es el colista exclusivo del Campeonato Nacional y ni así ha asegurado refuerzos para la segunda rueda. Foto: Agencia Uno

"¿Cuál ha sido el comportamiento de sus integrantes? Los Mosa, los Vial… ¡Puras peleas entre ellos! Se han mostrado los dientes y eso ha afectado todo lo futbolístico, que empieza desde las series menores. No hay una política deportiva coherente hace años", agregó el histórico delantero.

Véliz también se refirió a Harold Mayne-Nicholls, uno de los responsables de la pelea entre jugadores y dirigentes en plena pandemia. "No entiendo se contracción. ¿Querían poner a la institución en la órbita mundial? ¿Con un estadio estándar Arsenal o Manchester City? Colo Colo deportivamente deja mucho que desear".

No hay DT que arregle el desastre

Para el Pollo Véliz, no importa quién llegue al equipo, ya que el problema es mucho más profundo. "La varita mágica no es traer un técnico, aquí las bases están socavadas, hay descomposición en las bases y eso me preocupa".

"No me remito solo a lo deportivo, que es lo visible, pero se han sostenido jugadores que hace tiempo debieron decir 'muchas gracias', como lo hacen con los técnicos con el sobre azul", complementó.

Ahí el ex delantero se lanzó hasta contra Esteban Paredes. "Fue un jugadorazo, pero hoy ya no soporta un partido completo. Traen a Blandi y mira lo equivocados que están. La U trae a Larrivey y hace goles, la UC trae a Zampedri y hace goles. Y Blandi, lesionado, lesionado. Ahí empiezo a mirar que hay cosas oscuras, extrañas en la contratación de estos jugadores. 90 millones de pesos por ese jugador. Esto no es envidia, es la realidad de lo que está pasando".

Finalmente Véliz sentenció que "Colo Colo se merece, lamentablemente, estar donde está. Y no lo digo por los jugadores, porque hay buenos. Es por la cultura con que han llevado al club los que administran esta sociedad anónima y ahí Mosa tiene mucho que ver".