Colo Colo vive una tormenta tras el grave incidente protagonizado por su joven jugador Jordhy Thompson, quien golpeó a su pareja en una agresión que quedó grabada por la cámara de seguridad de la discoteca en la que se encontraban.

El Cacique separó a Thompson del primer equipo, derivándolo además a un tratamiento psicológico para corregir su conducta. Hoy el entrenador Gustavo Quinteros reconoció que lo del canterano es un “error gravísimo” y espera que el futbolista pueda hacer click para no cometer más una actitud parecida.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez manifestó que “a diferencia de Gil, que se vio sorprendido ayer, lo primero es condenar el hecho, que es lo que todo el mundo ha hecho. Me parece bien lo de Quinteros. Después la etapa de recuperación, que el chico corrija un tema que de verdad a estas alturas de la vida no se le puede permitir”.

Continuando el diálogo, Cristián Caamaño dijo que “lo de Quinteros es alinearse con lo que dijo Colo Colo ayer a través de un comunicado, determinando la separación del jugador”.

Por su parte, Francisco Sagredo expuso que “desde el Ministerio de La Mujer y Equidad de Género no están conformes con la actitud de Colo Colo. Más que la actitud es que los clubes no trabajan desde la psicología deportiva”.

Ahí Caamaño retomó la palabra: “eso ya no es criticar a Colo Colo en la decisión que toman, sino en cómo forman a los futbolistas de manera integral. Si me dijeran que Colo Colo viene formando jugadores con una serie de situaciones extrafutbolísticas… pero hasta ahora habiendo muchas falencias, no se le puede culpar al club de situaciones que ocurren fuera del campo de juego en cosas que escapan al control de los clubes. Los clubes pueden brindar todo el apoyo y educación integral, pero finalmente cuando son mayores de edad deben responder por sí solos. En este caso, entiendo yo, muy particular de Thompson, pero pertenecen a la disciplina de un equipo. Cometió un error grave y a partir de ahí hay que ver cómo lo maneja Colo Colo y otros clubes”, dijo.

Por último, Pato Yáñez sentencia que “es un tema de la sociedad, deberían abordarlo a través del Ministerio de Educación. Ahí hay que apuntar. Los clubes tienen psicólogos. Creo que es un tema de Estado más que de una institución”.