Colo Colo juega el jueves, a las 22 horas, contra Alianza Lima en Copa Libertadores. Partido donde el Cacique espera triunfar para pavimentar la clasificación a la siguiente ronda, ante un equipo que no vence en el torneo continental hace 10 años.

Los albos aún tienen la duda de quién será el arquero, debido a la lesión que sufrió Brayan Cortés ante River Plate. De todas maneras el iquiqueño ha evolucionado bien y viajó a Lima, con la intención de ser titular.

Si no juega, será reemplazo por Omar Carabalí, que cometió un error ante River Plate por el que fue muy criticado. Y su padre Wilson, ex defensa ecuatoriano, conversó con Redgol sobre el momento por el que atraviesa su hijo.

"Está bien, lo que pasa es que el contexto que le tocó no era fácil. Ahora que sabe que va a atajar y va a estar con las pilas puestas, está más tranquilo", manifestó por si le toca la oportunidad de entrar nuevamente al campo de juego.

Su padre, ex jugador de Barcelona y Emelec, añade que "le doy consejos, sé que hay estrés antes y después del partido. Pero ya está grande, tiene 24 años. Yo le corregía errores viendo los partidos, los que repetían en la Sub 18 y Sub 20. Pero ahí era titular. Siendo suplente qué le puedo corregir, si no ataja".

Sobre la jugada ante los Millonarios, manifiesta que "más que mala suerte, para mí en el fútbol uno tiene milésima de segundos para tomar decisiones. Como jugador de campo erras un pase y no pasa nada. Como arquero, el error es un gol. Le pasó por el hecho de no estar jugando, ahí uno no decide bien".

Finalmente señala que "yo jugué 8 Copa Libertadores y le dije a él que la diferencia de jugar torneo nacional con enfrentar a otro tipo de jugadores, que son a nivel de selección, es grande. Quizás cometía ese error en el torneo nacional y no pasaba nada, pero River tuvo dos y se las hicieron".