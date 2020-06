Omar Labruna ante un posible llamado de Colo Colo: "No lo dudaría ni un segundo"

El ex entrenador de Colo Colo, Omar Labruna conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y aseguró que le gustaría una nueva oportunidad en el cuadro albo y también explicó que su famosa frase "se acabó la moda" fue algo netamente de fútbol.

"Volvería de la mejor forma, no lo dudaría ni un segundo, porque tengo los mejores recuerdos del club. Recibí mucho cariño de la gente, mucho respeto por la gente, y qué mejor que trabajar en un lugar donde uno está a gusto. Mi paso por Chile, tanto en Audax como en Colo Colo fue muy bueno, en Everton, no tanto y si surge la posibilidad, volvería", aseguró.

Labruna lanzó una frase que aún está en el inconsciente colectivo "La moda se acabó", luego de vencer 1-0 a la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli.

Ómar Labruna en la banca de Colo Colo (Agencia Uno)

"Cuando me tocó agarrar Colo Colo, en los clásicos no se venía muy bien y el equipo venía levantando y cuando jugamos ante la U pudimos ganar y dije que 'se acabó la moda' por un tema futbolístico, porque vi a un Colo Colo de la mejor forma, porque muchos no confiaban en el equipo y yo sí confiaba en el plantel, en los jugadores, y ese triunfo nos dio la posibilidad de terminar primeros en la fase regular del Campoenato", explica Labruna.

El técnico argentino asegura que "cuando llegué a Colo Colo me sentí muy a gusto, porque sé cómo hay que manejarse, y la verdad es que hay que ser un 'Sportivo Ganar'. A nosotros de entrada nos costó, porque era un equipo que venía de una mala etapa en lo físico en lo futbolístico y después lo pudimos encaminar y pudimos conseguir ganar de local y de visita con un juego muy bueno".