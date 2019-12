Omar Carabalí: "Cuando me entero lo de Miguel Pinto, me salió toda la calentura"

Este martes se oficializó la llegada de Miguel Pinto a Colo Colo y a uno que no le cayó nada bien la noticia, fue a Omar Carabalí, uno de los porteros del cacique, que en su cuenta de Twitter criticó la contratación.

Horas después, en conversación con ADN, dio las explicaciones del caso. "Fue un momento de calentura, he estado entrenando con el plantel y el primer equipo. Cuando me entero por lo de Miguel Pinto, me salió toda la calentura. Me arrepiento, pasaron mil sensaciones por la cabeza. Miguel Pinto es un gran arquero, Yo no he conversado con el profe Mario y Marcelo Espina, pero yo creo que quieren que salga para sumar minutos", aseguró el nacido en Ecuador, pero naturalizado chileno.

El guardapalos confesó además que fue llamado por la selección de Ecuador para jugar por la selección de ese país.

"Hace un mes me llegó la citación de la selección adulta de Ecuador y nosotros con mi familia tomamos la decisión de defender a Chile, por eso voy a los micro ciclos de la sub 23", cerró.