Nuevo quiebre en Colo Colo: Gustavo Quinteros no habla con Mosa ni Mayne-Nicholls

Aunque en Colo Colo han vuelto los buenos resultados, con dos triunfos y un empate en pretemporada, las relaciones con Blanco y Negro siguen enredadas. Una señal que debilita la tregua decretada después de que el equipo albo se salvara del descenso.

"Con el correr de los días se ha ido quebrando la relación entre Gustavo Quinteros y la dirigencia, particularmente sus principales rostros: Harold Mayne-Nicholls y Aníbal Mosa", aseguró el periodista Edson Figueroa en el programa Redgol en La Clave.

"Es más. Ayer me decían, de muy biena fuente, que Gustavo Quinteros no está hablando con Harold Mayne-Nicholls, y que inclusive le envía mensajes al presidente Aníbal Mosa y éste no le responde. Una relación absolutamente cortada", profundizó el comunicador.

Las razones están sobre la mesa. "Nicolás Blandi es un factor, pero el más importante y donde nace la molestia es el tema refuezos. En su momento, Quinteros no quería a Felipe Fritz, pero lo terminó aceptando como parte de un proyecto de la dirección deportiva", explicó.

"Pero lo que más molesto tiene al DT es que no traigan un central. Es lo que lo tiene más incómodo. Él lo necesita para el plantel a un jugador de trayectoria para pelear el campeonato y ha dicho internamente que sin él, se condiciona y que no podría pelear", subrayó.

Y lo mismo con el 9. Quinteros ha pedido, ha insistido y ha buscado respuestas y no las gha encontrado. Eso lo tiene muy molsto, al borde de decir que está esperando qué pasa en abril, ver si cambia la dirigencia para ver si mejora la comunicación.

Colo Colo regresó ayer a Santiago después de su pretemporada en la Séptima Región, que cerró invicto en materia de amistosos, gracias a los triunfos sobre Rangers (3-0) y Curicó Unido (4-0) y un empate con los mismos curicanos (1-1).

