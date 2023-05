Emiliano Amor ha cambiado su semblante radicalmente. Él mismo lo admite, pues la recuperación de la complicada operación a la que fue sometido en España para corregir un problema en el tobillo izquierdo avanza a pasos acelerados. Luego del primer control, el defensor central argentino ha podido exigirse más en las prácticas, aunque todavía no puede completar las sesiones con el plantel.

Y en la previa que el equipo de comunicaciones de Colo Colo suele transmitir antes de los partidos del Campeonato Nacional, Emi Love conversó en profundidad sobre este proceso, que dejó de tener sabores amargos y tiene cada vez más esperanzas en torno a un regreso a la competencia. Eso sí, se excusó de la tardanza por los tacos en el duelo que los albos sostuvieron contra el Audax Italiano.

"Volví muy contento de Madrid, con mucha más confianza. Con esto de que salió bien, de que salió lo que hicieron ya no tengo esa incertidumbre del principio del año. Ahora tengo que estar al 100 por ciento para mis compañeros, que estuvieron siempre apoyándome. Para el cuerpo técnico estar para cuando ellos decidan", contó el ex Vélez Sarsfield.

Pero antes de todas esas buenas sensaciones hubo muchas de las otras. Es más, el temor de no volver a pisar un campo de juego por momentos se apoderó de la cabeza del "15" colocolino. "Llegué bien a la pretemporada y en la primera jugada, lamentablemente, me lastimé de vuelta. Esa incertidumbre era difícil de manejar. Estuve dos días en la concentración y no quería que se acerque nadie, no me bancaba ni yo solo", reconoció el espigado marcador, quien le dio un mérito importante al empuje que le brindó Wilson Ferrada, el kinesiólogo jefe del staff médico que tiene el club.

Amor: "No quería estar con cara de culo con mis compañeros, intentaba ver el lado positivo"

Mantenerse por la línea de pensamientos favorables no fue muy sencillo para Emiliano Amor. "Era una situación rara. En esta incertidumbre de buscar profesionales también nos estábamos preparando para la Supercopa. No quería estar con cara de culo con mis compañeros. Intentaba verle el lado positivo. El club se estaba moviendo para mí y por mí, confiaba en la decisión que yo iba a tomar", reveló el ex San Martín de Tucumán.

"Por ese lado estaba mucho más tranquilo. Esos días que no me bancaba a nadie, pude salir rápido, pero siempre intento tirar para adelante. Primero por mí porque creo que mi familia se hubiese asustado si me veía, pero también por mis compañeros y el club que me brinda un apoyo incondicional", añadió Emi Love.

Amor: "Estuve un mes sin poder caminar, mi señora me bancó muchísimo"

Y cuando no se puede solo, Emiliano Amor recurrió a su pareja, Jobi Patane. Un pilar, según las propias palabras del argentino. "Estuve una semana allá, un mes casi sin poder caminar ni apoyar. Fue muy difícil. Mi señora me bancó muchísimo, imagínate estar todos los días pidiéndole todas las cosas a tu señora. Al segundo día creo que te quieres mandar a otro lado, pero me bancó muchísimo". manifestó.

"Después de ese mes, se apoyó progresivamente. Fue un antes y después esta ida a Madrid. Me puso muy contento, también al club, mis compañeros y mi familia. Cuando vimos que funcionó todo empezamos a meterle mucho más ritmo e intensidad. Teníamos la palabra del médico de que salió todo bien. Ahora estoy metiéndole con todo", sentenció el zaguero que el 16 de mayo cumplirá 28 años.