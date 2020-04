Nicolás Peric reconoce: “Pablo Guede es una gran persona y él me quería en Colo Colo”

Las últimas semanas los futbolistas han aprovechado de dialogar con varios medios para revelar varias infidencias, anécdotas o contar con detalles de por qué no se concretó un fichaje a un equipo grande.

En ese sentido, el arquero Nicolás Peric, en conversación con Manuel de Tezanos en su programa Dosis de Fútbol de CDF, recordó varios detalles de su carrera futbolística, sobretodo su frustrado paso de Audax Italiano al Colo Colo de Pablo Guede.

“No llegué, porque económicamente me estaban ofreciendo lo mismo que en Audax Italiano y le debía respeto al equipo, porque ellos me trajeron desde Cobresal. Me quedo con la gran persona de Pablo Guede, que me quería en el equipo”, partió señalando.

“Yo hablé mucho con Pablo Guede y él quería que yo estuviera en Colo Colo. Igualmente, le agradecí por haber pensado en mí como una opción sería” agregando que “a los seis meses me echaron de Audax, yo tengo clarísimo quien lo hizo. Se metió un representante que no le gustó ciertas cosas, pero la vida le ha devuelto todo”.

Pero eso no fue todo, porque también confesó que su mayor dolor futbolístico fue con su actual club, Rangers de Talca. “La semifinal contra Huachipato fue lo más difícil, porque Nery Veloso tapó todo, y después ellos perdieron ante Unión Española”.

También, tuvo palabras para el volante Carlos Villanueva, a quien calificó como un “jugador extraordinario”. “Él era impresionante. Yo decía que: ‘marquemos y que Villanueva juegue solo’. Esa temporada nos encontramos con el Colo Colo de Claudio Borghi y por eso no ganamos el título”, mencionó.

Finalmente, se refirió a la actualidad del fútbol y mencionó su rutina para mantener la forma física. “Arrendamos bicicletas y tenemos entrenamientos tres o cuatros veces a la semana. Realizamos entrenamientos en línea, ocupando aplicaciones que ni siquiera sabíamos que existían. Solo realizamos entrenamientos físicos, nada con balón”, sentenció.