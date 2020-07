Nicolás Maturana se entrega: "Ni aunque haga 20 goles me van a renovar en Colo Colo"

Nicolás Maturana ha sido uno de los actores protagónicos de Colo Colo durante la cuarentena, pero no por lo deportivo. El delantero albo montó una pyme de frutas y verduras y ha hecho noticia por sus apariciones en Instagram.

Pero de lo futbolístico, mejor ni hablar. El ariete reconoce que su distancia con la dirigencia de Colo Colo es absoluta y sentencia como "imposible" la opción de que renueve su contrato cuando termine 2020.

"Se ve difícil. Esperemos tener minutos y pueda jugar para demostrar que puedo estar en Colo Colo. Y si no, buscar opciones donde ir a jugar y demostrar lo buen jugador que soy. Estoy convencido de que puedo aportar en cualquier equipo donde esté", explicó el mundialista Sub 20 a Deportes en Agricultura.

Nicolás Maturana solo tiene una aparición en la banca desde su regreso a Colo Colo en 2019 (Agencia Uno)

En ese sentido, lo que queda para el jugador es "esperar a ver qué pasa de aquí a diciembre, pero se ve difícil que me renueven, yo creo que imposible. Ni aunque haga 20 goles me van a renovar, pero tengo que demostrar no más y ver si puedo aportar", calibró.

Ante la polémica entre la dirigencia y el plantel de jugadores, Maturana reacciona con seguridad. "No me sorprende lo que está haciendo Blanco y Negro (...), quizás ellos piensan que lo están haciendo bien, pero de alguna manera tenemos que conversar para solucionar rl problema por el bien de Colo Colo", avisa.

"Los jugadores y los dirigentes pasan, el club y la gente, los hinchas quedan, y tenemos que velar por un bien común, que es la camiseta, que es colo Colo, el club más grande de Chile, independiente de los problemas que tengamos con Blanco y Negro, que es la institución que maneja al club", agregó el delantero formado en Universidad de Chile.

Colo Colo se mantiene con los contratos suspendidos de su plantel de honor y se desconoce si habrá una nueva instancia de acercamiento con Blanco y Negro, de cara al esperado regreso a los trabajos.