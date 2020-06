Nicolás Maturana le cae duro a Mario Salas: "Me decepcionó por el trato que tuvo conmigo"

Nicolás Maturana no lo ha pasado bien en Colo Colo. El ex mundialista juvenil ha tenido tránsito irregular por el Cacique, y en particular durante el paso de Mario Salas como entrenador albo. No jugó un solo partido, un solo minuto con el Comandante.

"Pensaba que Mario Salas que era una persona que me iba a dar más oportunidades, pero no fue así. Cuando llegó, ni siquiera me habló. Y me quería mandar al tiro a préstamo", recordó en el LAT de Rodrigo Tolzen por Instagram.

En 2019 hubo tregua momentánea: "En vez de pelear con él, o ponerme a decirle un par de cosas que yo tuve que habérselas dicho a la cara y nunca se las dije, preferí no tener problema e irme a préstamo a Universidad de Concepción".

Consultado por los peores técnicos, Maturana dijo "no sé si son peores técnicos, pero el que no me gustó y me decepcionó fue Mario Salas, por el trato ahora último conmigo. No fue un mal trato, pero pudo haber sido diferente y haberme dado una oportunidad", sentenció.

De todas formas, reconoció las dificultades que ha tenido en el Cacique, aunque también recuerda su mejor momento, en 2018. "En Colo Colo me ha ido bien y mal, pero anduve bien en Copa Libertadores", subrayó.

Nicolás Maturana no jugó ni un minuto en Colo Colo mientras dirigió Mario Salas (Agencia Uno)

Intensa carrera

Nicolás Maturana debutó a los 17 años en la histórica temporada 2011 de Universidad de Chile. Luego estuvo a préstamo en Rangers y Barnechea, antes de jugar el Mundial Sub 20 de Turquía con la selección chilena.

De regreso siguió en la U hasta que comenzó un nuevo recorrido. Iquique, Barnechea, Alcoyano de España, Palestino y su último paso por Universidad de Chile. Saltó a Necaxa de México y en 2017 llegó a Colo Colo cuando lo pidió Pablo Guede.

Pablo Guede pidió a Nicolás Maturana en Colo Colo, después de dirigirlo en Palestino (Agencia Uno)

El argentino partió y jugó con Héctor Tapia hasta que llegó Mario Salas, quien le bajó el pulgar. Maturana se fue a préstamo a Universidad de Concepción y luego volvió a Pedrero, sin que tuviera la opción de jugar.

Su única citación desde entonces fue después de la llegada de Gualberto Jara, quien lo llevó a la banca en la victoria de Colo Colo sobre Athlético Paranaense el 11 de marzo pasado.