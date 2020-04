Miguel Pinto le responde a Walter Montillo: “Respeto su opinión, pero creo que fue la decisión correcta llegar a Colo Colo”

No fueron indiferentes los dichos de Walter Montillo en La Magia Azul y que fueron transmitidos por RedGol, en donde expresaba que “nunca jugaría en el equipo archirrival”, haciendo alusión a Edson Puch (Universidad Católica) y Miguel Pinto, quien llegó este semestre a Colo Colo.

En ese sentido, el portero chileno de manera respetuosa le respondió al volante argentino a través del Canal del Fútbol (CDF) y partió señalando que “siempre he dicho que Walter es una tremenda persona, ejemplo como papá y pilar de familia”.

“No la ha pasado bien por la muerte de su padre y abuelo, le escribí entregándole las condolencias. Lo respeto mucho como jugador y persona, pero eso no quiere decir que comparta sus opiniones”, agregó.

Pinto defendió los colores Azules desde el 2002 al 2010. (FOTO: Archivo)

En la misma línea, complementó que “creo que es su forma de pensar. No la comparto, pero la respeto, en la forma de cómo es, la lucha que tuvo al sobreponerse a lesiones y estar dónde él quiere estar. Él tendrá su camino y yo el mío y por cada uno se juega su vida”.

“Obviamente que no fue fácil, eso queda en la interna de la familia. Lo conversé con mi esposa y creo que fue la decisión correcta jugar en Colo Colo”, mencionó el ex arquero de O’Higgins, Universidad de Chile, entre otros elencos.

Además, expresó que la decisión de llegar al Cacique tiene otro trasfondo, el que es adquirir más experiencia para cuando se retire de la actividad e inicie su camino como entrenador de fútbol.

“El estar en equipos grandes y no solamente en uno, me ayudará en la forma que quiero ser más adelante, quizás como técnico. Son cosas personales que uno en lo familiar las pone sobre la mesa y bueno, siempre estaré agradecido de mi pasado, de la gente y lo que me entregó la U”, sentenció.