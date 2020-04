Edson Puch defiende a muerte a la Teletón: "Si no te gusta, no participes. Los niños no tienen la culpa"

Ayer a las 22 horas se dio el puntapié inicial a la noble causa de la Teletón. Un evento que une a todos los chilenos para apoyar a una de las instituciones más importantes del país.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus hizo que la Teletón tenga un formato distinto al que conocemos, no obstante la finalidad es la misma: recaudar el mayor dinero posible para ayudar a niños que lo necesitan.

Durante las últimas horas han salido un sin fin de cuestionamientos a esta iniciativa y uno que salió a defender a la Teletón fue Edson Puch, delantero de Universidad Católica.

"Hace un tiempo leí por redes sociales: si no te gusta el aborto, no lo practiques, si no te gusta la iglesia, no participes y bla bla bla...así muchas cosas. Ahora podemos hacer lo mismo con la Teletón: si no te gusta, no participes, no te hagas parte", expresó en Twitter.e

Para finalizar agregó que "no hagas que otra gente se contamine con tu mala onda o poca empatía, si al final los niños no tienen la culpa ni de su condición ni del mundo que le tocó vivir. Sabemos que no es la forma y deberíamos tener otros planes de acción y políticas públicas, pero hoy es lo que hay y los niños lo necesitan. Si no lo vives de cerca vivir con capacidades diferentes no lo entenderias".