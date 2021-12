Joaquín Larrivey no se cierra a fichar por Colo Colo: "Estamos abiertos a todas las posibilidades"

El argentino Joaquín Larrivey anotó 43 goles jugando por Universidad de Chile, pero eso no fue suficiente, y Azul Azul decidió no renovar el contrato del artillero.

El delantero está contando su verdad luego de no ser tenido en cuenta por el cuadro laico para 2022, y busca nuevo equipo. El 9 ya sonó en Universidad Católica y dijo que tampoco se niega a llegar a Colo Colo, si es que lo llaman.

"La prioridad se la di a la U desde octubre, de ahí que estoy diciendo lo mismo. Estamos muy cómodos como familia en Chile, los nenes, mi esposa están cómodos. Después de tanto viajar nos gustó mucho este país. Estamos abiertos a todas las posibilidades, vamos a escuchar a todo el mundo. Pasa por la familia, no sólo por mí. Pondremos sobre la mesa para decidir. Vengo 10 años jugando más del 90 por ciento de los partidos, con un promedio de 15 o 16 goles por año. Me siento vigente para seguir jugando y gracias a eso, seguramente, aparecerán buenas opciones. Anuncié el lunes que no seguía en la U y, seguramente, aparecerán oportunidades porque confío en que hice las cosas bien", dijo el ariete a TNT Sports.

Además, Larrivey fue consultado acerca si "conoce" Macul, comuna donde están las instalaciones del Cacique, y en su respuesta "salió jugando".

"No conozco Macul, pasé una vez que fui a ver a Hernán Caputto. Pero como dije, lo que vaya apareciendo vamos a ver con la familia. Hasta el lunes la prioridad fue la U y ahora es la familia, la uno, dos o tres. A priori nos gustaría no mover demasiado y quedarnos en Santiago, sobre todo por los nenes. Esa será la idea principal", expresó.

Por último, comentó una potencial opción de llegar a Coquimbo: "todo lo está manejando mi representante, me va comentando, me dijo algo de Coquimbo. Estamos evaluando todas las opciones. Cuando las tengamos todas, elegiremos con mi familia lo que más nos gusta. El ideal es Chile, estamos abiertos después de tanto viajar igual, pero estamos muy cómodos acá. Nos daría pena armar las valijas. El fútbol es así".