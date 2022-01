Siempre hay una teleserie en el mercado de fichajes del fútbol chileno, esta vez la protagoniza Colo Colo, pero de forma indirecta, debido a que América de México quiere quedarse con el delantero argentino Pablo Solari.

El entrenador de las Águilas, Santiago Solari, quiere sí o sí fichar al formado en Talleres de Córdoba, por ende los directivos del elenco mexicano mueven sus dólares para darle en el gusto.

Durante la semana los aztecas presentaron una propuesta que en Blanco y Negro encontraron muy baja, situación que confirmó el propio director deportivo Daniel Morón.

Pero en América insistieron, según dio a conocer TNT Sports, y el viernes llegó una segunda propuesta, la que tampoco reúne los montos que esperan en Colo Colo.

La información de la señal de cable indica que el cuadro crema puso sobre la mesa 3 millones de dólares, monto muy menor, que no le da ni para conversar al Cacique.

ByN no quiere perder a una de sus figuras jóvenes, y el piso, por ahora, está cercano a los 5 millones de la divisa norteamericana, al cual aún no se acerca el ex equipo de Iván Zamorano.