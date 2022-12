Maximiliano Falcón arribó este martes a nuestro país para unirse a la pretemporada de Colo Colo. Luego de pasar sus vacaciones en Uruguay, el Peluca llegó a Santiago y pronto formará parte de los trabajos del plantel albo, que por su lado vivió una jornada de exámenes médicos.

En su arribo a la capital chilena, el defensa dialogó con Radio ADN y abordó su futuro en el Cacique, donde aseguró que su renovación va por buen camino. Además, se refirió al interés que Nacional mostró por él en los últimos días.

"Estoy contento acá, cuando hay buenas intenciones y disposición de las dos partes no hay mayores inconvenientes. Solo hay que ajustar algunos detalles, creo que vamos por buen camino”, expresó el defensa que finaliza contrato a fines de 2023.

"(Sobre Nacional), lo que sé es lo mismo que ustedes. Mi representante no me quiso hablar del tema. En Uruguay me dediqué a limpiar la cabeza. Leí en muchos lados de una oferta, creo que esta vez fue real. Pero estoy contento en Chile y lo mejor que sea para mí y el club, bienvenido sea“, comentó.

Su representante, Gerardo Arias, comentó durante este mes que están trabajando en una renovación para Falcón con mejoras salariales. "Dentro de los contratos que tiene Colo Colo, (el de Maxi) es el más bajo", reveló el agente.

Peluca se unirá dentro de poco a los entrenamientos del Cacique y, junto al resto del plantel, viajará a Argentina en enero para dar inicio oficial a la pretemporada. Al otro lado de la cordillera, Boca Juniors, Racing Club e Independiente aparecen como opciones para amistosos.