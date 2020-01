Matías Zaldivia: "A Paredes le había dicho que iba a romper su récord con la U, porque su vida es como una película"

El Campeonato Nacional 2019, que no alcanzó a llegar a su fin por el estallido social, no fue bueno para Colo Colo, porque no le pudo pelear el título a Universidad Católica, pero dicho certamen igual quedó marcado a fuego para los albos.

La temporada pasada es recordada por los hinchas del Cacique porque Esteban Paredes pudo romper el récord de Francisco "Chamaco" Valdés como el máximo goleador del fútbol chileno, situación que recordó Matías Zaldivia.

El defensor, en extenso diálogo con Dale Albo, contó una infidencia, ya que aseguró que él le dijo al zurdo que iba a batir dicha estadística ante los azules.

"Al Tanque se lo había dicho, que su récord lo iba a romper contra la U, porque su vida es como una película. Estaba como escrito que lo iba a romper contra la U y así fue. La verdad es que quedé muy contento, porque era algo que venía buscando y se lo merece, estamos todos muy contentos por él", señaló el argentino.

Sobre el cariño que sienten los hinchas del Cacique por él indicó que "el tema de la gente es algo muy lindo. Todos recuerdan que cuando llegué era un desconocido para la mayoría, no sólo para el público, sino que para el periodismo. Después ver el cariño que te vas ganando a medida que van pasando los partidos es algo muy lindo".

Por otra parte, se refirió a la recuperación de su lesión: "la verdad es que bien muy bien. Este mes lo voy a usar para ponerme bien físicamente, que es muy importante, y ya en febrero le meteré cosas con pelota, meterme con el grupo para fines de febrero estar a la par de todos".

Colo Colo se prepara y Mario Salas espera contar con Zaldivia para fines de febrero.