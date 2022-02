Este fin de semana el Campeonato Nacional será testigo de uno de los reencuentros más esperados en mucho tiempo. Este domingo desde las 12:00 horas, Colo Colo visita a Huachipato, viéndose las caras una vez más con Mario Salas.

El Comandante, antes de llegar a los Acereros, vivió su última experiencia en el fútbol chileno al mando del Cacique. Y fue justamente él quien inició la campaña histórica del club en el 2020, donde armó el plantel que terminó peleando por salvarse del descenso a la Primera B.

Mucho ha pasado desde entonces. Salas partió al extranjero y vivió dos descensos al hilo (Alianza Lima y Wadi Degla), mientras que en el Monumental se levantaron para pelear el título hasta el final. Con realidades distintas, pero con el recuerdo aún fresco, ambas partes vuelven a encontrarse.

En la previa del encuentro, este viernes el técnico de Huachipato habló con los medios de comunicación y, sin renconres, destacó el nivel de su rival. "Colo Colo es un rival difícil. Es un equipo que tiene un plantel muy competitivo, uno de los mejores del país".

De hecho, Salas dejó en claro que está más que motivado para el partido del domingo, donde espera darle un nuevo golpe al Cacique. "Sin duda será un gran desafío y una gran motivación poder enfrentarse a ellos".

Huachipato quiere hacerse respetar como local y advierte a Colo Colo

Huachipato se salvó de irse a la B en la temporada pasada luego de la decisión del Tribunal de Disciplina contra Deportes Melipilla y, desde entonces, ha estado en medio de las críticas. Es por ello que el club espera este 2022 borrar todo lo malo que pasó y ante Colo Colo esperan dar la primera gran sorpresa.

"Nuestro énfasis ha estado en la parte ofensiva. Hemos tenido tiempo que se nos presenta como una oportunidad para desarrollar la generación de juego y la definición de algunas jugadas. Hemos trabajado eso en una semana que ha sido bastante equilibrada", advirtió Salas.

Pero eso no fue lo único, ya que el Comandante dejó claro que este 2022 buscarán hacerse fuertes en su casa. "Nosotros esperamos que la localía sea un argumento en el cual nosotros podamos sustentar lo que es un rendimiento durante el año. Para nosotros es importante que el rival no se sienta cómodo en el CAP. Al decir esto me refiero a cosas futbolísticas".

"De local esperamos demostrar esas virtudes ante Colo Colo, sabiendo que es un gran desafío el que se nos presenta ahora y esperamos estar a la altura, para seguir con el alto porcentaje de rendimiento en casa", cerró.