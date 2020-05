Marcelo Vega: "Yo creo que Harold Mayne-Nicholls va a tener que renunciar"

No existe nadie que quede indiferente ante la polémica que envuelve a Colo Colo hace tres semanas. La dirigencia envió al primer equipo al seguro de cesantía y detonó una lucha que amenaza con dejar varios damnificados.

En ese sentido, Marcelo Vega apuntó directamente a Harold Mayne-Nicholls. En su tribuna de CDF, el Toby aseguró que el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro será el primer fusible que salte en el cortocircuito que vive el Cacique.

"Yo creo que Harold va a tener que renunciar o claramente Mosa va a tener que pedirle la renuncia, porque van a haber problemas graves y ya los tiene, porque no llegan a acuerdo, no hay un consenso", sentenció el ex mediocampista.

Según Vega, el origen de Mayne-Nicholls está en Universidad Católica y esto pesa en las conversaciones. "Harold que ya tiene grandes problemas con los jugadores. Es normal, porque todo el mundo sabe qué equipo le gusta a él y de dónde salió", sentenció.

Respecto a la mediación entre las partes de este lunes, el Toby lamentó que la ausencia de Aníbal Mosa. "Se hace cargo él (Harold) y va a tener problemas graves, porque es la lucha con un capitán, con un referente, un ídolo de Colo Colo y claramente yo creo que la salida de Harold se viene", adelantó.

Finalmente, Vega fustigó también la actitud de Esteban Paredes. "Ya tiene los problemas con algunos referentes como (Daniel) Morón, con el Coca (Gabriel) Mendoza, y ahora los tiene con Harold y me parece que van a ser graves", completó.