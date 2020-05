Claudio Borghi critica a Esteban Paredes: "Lo único que hace es tirar un poco más de bencina al fuego"

El aire se corta con un cuchillo en Colo Colo. La dirigencia envió a los jugadores al seguro de cesantía y detonó un conflicto que cumple ya su tercera semana y que este lunes enfrentó a las partes en una mediación ante la Dirección del Trabajo.

Esteban Paredes apuntó directamente a Harold Mayne-Nicholls. "Hablo personalmente porque tengo una relación de tantos años y llega gente que en seis meses se apodera del club y es complicado", sentenció El Tanque tras el cónclave.

Pero sus palabras encontraron la desaprobación de uno de los ídolos del Cacique, nada menos que Claudio Borghi, quien en su tribuna del CDF lamentó la reacción de Paredes y abogó por un avenimiento entre las partes.

"Estoy de acuerdo con (el panelista) Marcelo Muñoz cuando dice 'no me gustan mucho estas declaraciones'; porque lo único que hacen es tirar un poquito más de bencina a un fuego que se estaba apagando y que va a revivir de alguna forma", emplazó el Bichi.

"Ojalá que lleguen a un acuerdo, pero no por ellos sino por todo el resto de la gente de Colo Colo que está de alguna forma sufriendo esta situación y lo único que están logrando es apartar a la dirigencia de los jugadores y a la hinchada de los jugadores.

"Se me vienen inmediatamente a la mente algunas palabras que son de (Juan Carlos) Saffie, aquel síndico que tuvo Colo Colo en su momento de quiebra, que me hicieron mucho ruido. Él dijo 'no entienden que en Colo Colo somos invitados, nadie es dueño, ni aún aquel que tenga la mayor cantidad de acciones en el club'", agregó el tetracampeón con los Albos.

"Y aquí parece que las declaraciones de Paredes van tirando un poco al costado la tarea que tiene Harold. Yo no creo que ninguno de nosotros pensara que Harold iba a tratar de pasar por el club sin tratar de empoderarse del lugar. Es un tipo acostumbrado a manejar cosas y así lo va a hacer en Colo Colo", reflexionó Borghi.

En síntesis, el entrenador asume que "una solución inmediata les vendría muy bien para que se puedan dedicar a trabajar y no tanto a andar en tribunales de justicia o en reuniones".

"Hoy me llamaba mucho la atención, porque la recomendación es no salir y estos jugadores salieron, incluso un señor iba abrazado a Paredes en el medio de la calle. Ojalá encuentren una solución pronta para el beneficio de todos", completó el ex técnico de Colo Colo.