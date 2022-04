Marcelo Barticciotto le compra todo al Colo Colo de Gustavo Quinteros: "Me encantó, genera ilusión y esperanza"

Colo Colo derrotó por 2-1 a Alianza Lima en el segundo partido del Grupo F de Copa Libertadores con mucha autoridad, a pesar del descuento que cayó a 20 minutos del final que le dio más suspenso al epílogo del partido.

Marcelo Barticciotto, quien supo levantar en 1991 el trofeo continental más lindo de América, analizó el juego de los albos, aplaudiendo sobre todo lo hecho en la primera parte del encuentro.

"Colo Colo jugó a gran nivel el primer tiempo, con mucha movilidad, dinámica, moviendo la pelota, con paciencia. Y ojo, que a veces la paciencia e intensidad no se llevan bien", comentó el ídolo del Cacique en Radio Cooperativa.

Luego comentó que "uno confunde jugar veloz con rapidez y la rapidez lleva a equivocarse. Estuvo bien tácticamente, los dos centrales en alta posición en el campo, presionando. En verdad me encantó Colo Colo", agregó.

Luego indicó que "era difícil mantener lo del primer tiempo y los peruanos mejoraron con la pelota, pero Colo Colo pasa por buen momento individual y colectivo, eso genera ilusión y esperanza".

Finalmente, el 7 del pueblo aseguró que no pueden relajarse los albos a pesar de haber empezado muy bien la Libertadores. "Lo que viene será difícil, no saca nada con ganar estos dos partidos si no consigue más puntos", comentó.