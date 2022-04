Colo Colo derrotó a Alianza Lima por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores y se mantiene puntero de su zona junto a River Plate con canasta perfecta, considerando además que el Cacique es líder en el Campeonato Nacional.

En diálogo con Radio Agricultura, el arquero Brayan Cortés analizó el dulce presente de Colo Colo revelando que se les abre el apetito en la Copa, considerando siempre no descuidar la competencia nacional.

“Creamos varias ocasiones, dos o tres palos, y no aprovechamos esas oportunidades. Pero la verdad nos hemos sentido muy bien, hemos trabajado bien desde el inicio de la pretemporada. Ya sabemos nuestra idea de juego y logramos alcanzar una personalidad distinta. Ese es el tipo de juego que nosotros queremos y gracias a Dios se nos han dado los resultados en la Copa”, dijo Cortés.

El meta agregó que “sí, obviamente se nos abre el apetito. Estamos muy motivados, mentiría si te dijera vamos a clasificar primeros o segundos, pero nuestra idea es ganar los partidos que tengamos, hacer un buen papel independiente de dónde juguemos. Estamos trabajamos de una manera que nos sentimos muy cómodos. Esa es la forma de ir a buscar los partidos, la intensidad y sacrificio que ponen los compañeros, de ir a presionar al rival en su campo. Eso te hace crecer y generar oportunidad que anotamos. Se nota una gran diferencia”.

Y el próximo rival en la competencia internacional será precisamente River Plate en duelo de “seis puntos”. Brayan Cortés ya se mentaliza para enfrentar al peso pesado argentino.

“Todos sabemos a lo que juega River, cuáles son sus fuertes. Se verá en su momento cómo lo planteamos allá. Pero la idea de nosotros es ir a buscarlo, sabiendo el riesgo que corremos atrás. Hay que ser inteligentes. Por ahora hemos logrado los resultados, hay que mejorar detalles porque por ahí nos han perdonado en jugadas que otros equipos no perdonan”, expuso el meta.

“Con el plantel que tenemos yo diría que podemos ir a la cancha que sea, confío en mis compañeros, obviamente sabiendo los riesgos que corremos. No vamos a ir a presionar a tontas y a locas por conseguir un resultado, tienes que ser inteligente. Más allá de todo, con el plantel que tenemos le podemos pelear a cualquiera. No queremos descuidar nada. El que está hoy en día, los 30 que estamos, incluidos los juveniles, están todos preparados para jugar y lo han demostrado. La Copa te motiva extra, pero el Campeonato Nacional tratamos no descuidarlo, queremos seguir punteros y arriba. A quien le toque lo hará de la mejor forma. No queremos soltar ninguna de las dos competencias”, añadió.

Por último fue consultado por la clave de Gustavo Quinteros para cambiar el rumbo del Cacique y por el vínculo que le resta. Cortés termina contrato en diciembre.

“Yo creo que el funcionamiento es el ideal, la idea de juego del profe que tiene clara, nos hizo más fácil jugar al fútbol. También el tema de cada uno: nos sacó personalidad y confianza. (…) Quiero salir campeón e irme. Esa es la meta que tengo”, sentenció Brayan Cortés.