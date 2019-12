Lucas Barrios pide perdón en su despedida de Huracán: "Vine para otra cosa"

No será un año para el recuerdo este 2019 de Lucas Barrios. El delantero firmó por Huracán y luego de un primer semestre decoroso, se fue a pique en el segundo torneo, el equipo sumó seis partidos sin ganar y quedó acorralado por los promedios del descenso.

Pero La Pantera hizo su mea culpa en su despedida del Globo. club. "A veces cuando agarras la mala racha la agarras, qué va a ser. Me hubiese gustado estar en un momento diferente porque me tocó vivir la mala acá, pero la verdad es que me voy tranquilo porque di todo hasta el final", expresó a FOX Sports.

Barrios marcó un solo gol en los últimos 13 partidos, el del clásico sobre San Lorenzo en el último triunfo de Huracán. "Se me terminó el contrato, siempre agradecido de Huracán y a la gente pedirle disculpas porque nadie quiere vivir este momento", agregó.

Frente al duro futuro que se le viene al equipo, Barrios llamó a reforzarse. "Ojalá que los chicos el próximo año lo puedan sacar adelante (...), tendrá que reforzarse bien Huracán para lo que viene porque necesita. A veces uno dice 'mirá viene Lucas Barrios a Huracán', uno se hace cargo del momento y de todo, pero hay que traer más gente", agregó.

"Vine para otra cosa. Lamentablemente me hago cargo de mi presente, siempre di la cara", concluyó el delantero que jugó todo el segundo semestre de 2018 en Colo Colo y dejó el equipo con saldo de cuatro goles en 14 presentaciones.