Hace más de 10 años pasó algo que en la actualidad parece un imposible en el fútbol chileno: el centrodelantero de Colo Colo fue transferido al fútbol alemán. Se trató de Lucas Barrios, que con su potencia goleadora recaló en el gigante Borussia Dortmund.

Esa escuadra era dirigida por Jürgen Klopp, quien según el ariete ya mostraba un gran potencial para convertirse en uno de los mejores técnicos del mundo. Así lo explicó Lucas en una charla con ESPN en Argentina.

"Siempre digo de Jürgen que ya demostraba lo que quería hacer, estructuraba los equipos, sabía lo que quería. Tres o cuatro jugadores de experiencia eran su línea vertebral y los rodeaba de jóvenes", comenzó señalando Barrios. "Así fuimos campeones al segundo o tercer año", agregó.

Además contó lo que significó para su carrera que haya llegado a buscarlo al Cacique. "Fue una alegría que me haya elegido, yo estaba en Chile, hacía muchos goles y él me va a buscar. Pero las cosas no fueron fáciles", manifestó.

La barrera del idioma fue un tema al comienzo. "Hablar alemán al principio es empezar de cero. Por eso me agarró y me encerró un día con el traductor, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Necesitaba que me adapte y que aprenda alemán", contó.

Ahí Lucas salió jugando. "Le dije que me dejara hablar bien español al menos. Pero me decía que fuera para la derecha e iba a la izquierda o hacia adelante. Por eso me puse a estudiar y me fue bien, la comunicación en la cancha con los compañeros es fundamental. Después del segundo año ya hablaba y hasta tiraba chistes".