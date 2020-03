"Llegó pateando fuerte la puerta": La dura opinión de Mauricio Pinilla a la salida de Mario Salas de Colo Colo

Todavía sigue siendo tema la salida de Mario Salas de Colo Colo. En ese sentido, Mauricio Pinilla quiso expresar su opinión sobre este mediático despido y aseguró que “se notaba que no había sintonía entre los jugadores y él”.

En entrevista con el diario El Mercurio, el artillero de Coquimbo Unido expresó que “se notó que no había una sintonía entre los jugadores y el técnico. Cuando pasa eso, es difícil arreglar lo que no funciona”.

Agregó que “es difícil llegar pateando tan fuerte las puertas de un camarín en un equipo grande, sacando jugadores con experiencia, como pasó con Jorge Valdivia y Jaime Valdés. Uno entiende que hay ciclos que se cumplen, pero es difícil hacer cambios tan bruscos, porque sufre el plantel y ahí tienes el 90% de la tarea perdida. Entró muy fuerte tratando de darle un vuelco 100% al camarín y eso le pasó la cuenta”.

Además, al ser consultado sobre sus opciones de ser nominado por Reinaldo Rueda a la selección chilena para las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar, expresó que “mientras me sienta bien y crea que puedo ser un aporte, estaré disponible para la selección. Si me llega una convocatoria, bienvenida sea, estoy a disposición, pues nunca he renunciado a la Roja”.