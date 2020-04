Leonardo Valencia: "No me arrepiento de venir a Colo Colo, lo conversé con Esteban Paredes antes"

Leonardo Valencia llegó a Colo Colo a principios de año desde el Botafogo y su arribo fue polémico debido a su pasado en Universidad de Chile. Los hinchas albos se resistían a sumar un ex azul y los fanáticos del Chuncho lo calificaban de “traidor”.

Pero en lo que duró el inicio de temporada el volante nacional ha logrado mostrar su aporte dentro de lo posible, en un Colo Colo irregular que no marcha como se esperaba.

“No me arrepiento de la decisión de llegar a Colo Colo. Siempre he sido un jugador que no vende humo. Antes de venir lo conversé con mi familia y otros jugadores como Esteban Paredes. Acá estoy feliz y me mato por entrenar y hacer bien las cosas, ganarme la gente dentro de la cancha, no fuera, y ayudar a mis compañeros”, dijo Valencia a Deportes en Agricultura.

Sobre la misma fue consultado por la salida de Mario Salas. El DT fue despedido del Cacique por malos rendimientos y el jugador lamentó el éxodo del entrenador que gestó su fichaje, sin embargo entendió las circunstancias de la decisión.

“Hay que ser agradecidos y Mario hizo todo lo posible para que llegara a Colo Colo, pero no tuvimos un buen rendimiento. Siempre estuvimos entre momentos altos y otros bajos, no tuvimos regularidad”, sostuvo.

Agregó que “nos sorprendió un poco. Lamentablemente el fútbol es de resultados. Mario es un buen DT, pero en un club como Colo Colo puede pasar eso. Los refuerzos llegamos con la ilusión de ser campeón y estar en los primeros lugares, con el DT no pudimos estar arriba. Fueron momentos difíciles, y la presión de este club su generó la salida”.

Sentencia que “en lo personal mi relación con él fue buena, trabaja el día a día muy bien, pero a veces el fútbol necesita recambios. Con el profe no se conseguía ganar ni jugar bien. Fue muy difícil lo que paso con Mario, pero es un entrenador que te entrega mucho, crecí harto con él. Pero si no hay rendimiento en un club como Colo Colo el DT sale. Ojalá que el plantel encaje cuando vuelva el fútbol”.