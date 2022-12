"Buena foto, el grupo de los sin manos". La frase la escribió el ex defensor de Colo Colo Sebastián Toro en el Instagram de Ignacio González, quien fue el encargado de compartir una fotografía donde también aparecían comiendo Eduardo Lobos, Marcelo Ramírez y Francisco Prieto.

Una imagen que no pasó desapercibida por los hinchas del Cacique, quienes recordaron grandes actuaciones de los porteros relacionados con el club, que ahora se juntaban para una comilona.

Por lo mismo, González, actualmente en O'Higgins, fue el encargado de contar detalles de la reunión, donde asegura que siempre lo pasan bien cuando se logran juntar.

"Muchos me han escrito porque les sorprende ver a tantas generaciones de porteros. De hecho, en el restorán se nos acercaron varias personas para sacarse fotos. Lo pasamos bien y obviamente después hay tallas como la de Seba Toro, jajaja. Y bueno, claramente el Rambo se conserva bien", comentó González en conversación con Las Últimas Noticias.

"Fue unos días antes de Navidad, pero no la había subido. Se originó por la gran relación que tenemos entre ex compañeros a lo largo de los años. Nos juntamos en 'La Cabrera' y nos quedamos hasta que cerraron el restorán. Obviamente fue durante las vacaciones, cuando los cuatro pudimos encontrar tiempo para hacerlo con el fútbol parado", detalla.

En ese sentido, también deja en claro cómo se conformó el grupo, que tiene netamente relación con sus carreras deportivas en el estadio Monumental.

"Fui compañero de Pancho Prieto y de Eduardo Lobos en Colo Colo. Yo era más chico, pero me enseñaron mucho y se generó una linda amistad. Crecí viéndolos, absorbiendo su experiencia. Y el Rambo era un referente o ídolo. Siempre estaré agradecido de él porque cuando llegué a Colo Colo con 14 años fue el profe que tuve más presente en la formación. Fueron horas y horas que se quedó para que yo pudiera ganar terreno y aprender los conceptos técnicos. Fue pieza clave para la base que tengo como arquero", destaca el portero.

Todo esto nace también de un grupo de WhatsApp, donde hay varios arqueros, algunos ausentes en la foto, pero donde el Nacho González asegura que le gustaría hacer una reunión masiva a nivel nacional.

"Tenemos un grupo y estamos en constante comunicación, pero nos juntamos generalmente en las vacaciones, por temas de trabajo. En esa junta faltaron un par de arqueros como Álvaro Salazar o el Flaco Olivares, porque no estaban en la ciudad. Me gustaría estar a cargo de un grupo y poder organizar una junta con arqueros de todos los tiempos. No he visto en Chile que se haya hecho algo así", finaliza.