Cristián Zavala muestra cosas interesantes en sus primeros meses en Colo Colo. Se atreve a encarar, crea peligro en ofensiva y ante Antofagasta, en Calama, demostró una nueva faceta de su juego: el remate desde fuera del área.

Gustavo Quinteros dispuso que el ariete del Cacique ingresara en los últimos minutos, cuando ya prácticamente se iban a empezar a jugar los descuentos ante los Pumas. Poco tiempo que el ex Melipilla igual aprovechó para mostrar sus condiciones.

Esto porque en la última jugada del partido se despachó un derechazo desde 30 metros que el portero Diego Sánchez solamente miraba, pues tenía toda la impresión de que se iba a colar en un ángulo. Sin embargo, la pelota pegó caprichosamente en el travesaño.

El joven jugador no lo pudo creer y se tomó la cabeza a dos manos. Imagen que en Colo Colo captaron de manera precisa, donde se le ve muy achacado y poniendo una carita que está para graficar el típico meme de que se olvidó hacer una tarea.

El jugador mostró la imagen en sus redes sociales y escribió "no me la container", queriendo decir que fue difícil de creer que ese remate no ingresara al arco de Antofagasta. De todas maneras, está con el ánimo arriba a pesar de las pocas chances que ha tenido en este inicio de año.

"Vamos albo, seguimos sumando", comentó el delantero que solamente fue titular contra Everton en la primera fecha. Luego de eso, sumó minutos esporádicamente contra La Serena, Audax y Antofagasta.