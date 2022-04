Omar Labruna, ex entrenador de Colo Colo y por sobre todo heredero de Ángel Labruna en el sentimiento de River Plate, conversa con Redgol sobre la relación que forjó con el actual director técnico del Cacique, Gustavo Quinteros, a horas del choque entre chilenos y argentinos por Copa Libertadores de América.

La amistad entre Omar Labruna y Gustavo Quinteros simboliza el Colo Colo-River Plate: "Me gusta mucho su forma de ser"

La historia entre Colo Colo y River Plate cuenta con varios puentes. Pero uno de los más recientes es el de Omar Labruna, hijo del ídolo histórico del equipo argentino, Ángel Labruna, y que fuera entrenador del Cacique entre 2012 y 2013.

El estratega sabe perfectamente lo que pesa cada camiseta y particularmente lo que pesa el actual técnico de los albos, Gustavo Quinteros, con quien tiene Labruna una amistad de años. Un toque especial al duelo de este miércoles por Copa Libertadores de América.

"Con Gustavo tenemos una relación de muchos años, de acá de Buenos Aires. Así que conozco toda su trayectoria y las formas que tiene de armar sus equipos, que trata de armar equipos equilibrados, pero después les da su impronta", explica Omar en diálogo con RedGol.

El ex estratega albo cree que Quinteros es ideal para Colo Colo: "Es un técnico que ha evolucionado mucho, que transmite tranquilidad y que se pone firme cuando tiene que hacerlo. Me gusta mucho su forma de ser y de manejar los equipos".

"Nos conocemos en 2005, mira cómo han pasado los años. Después Gustavo se fue a Bolivia y yo dirigía en Bahía Blanca... me acuerdo que una vez vino a jugar con Emelec contra Universidad Católica. Yo estaba en Colo Colo y me pidió un informe", asegura Labruna.

Otra de las características de Quinteros es su personalidad ladina. "Tiene calle. Totalmente. Ha dirigido selecciones, equipos en el exterior y es muy bicho. Nosotros jugábamos tenis y me ganaba porque me hacía algunas trampitas", recuerda el ex ayudante de Ramón Díaz.

Labruna ya se imaginaba a Quinteros en Colo Colo



A la distancia, Omar Labruna siguió al callo la campaña de Gustavo Quinteros en Universidad Católica, que coronó con el bicampeonato cruzado en 2019. De ahí que piensa que el ex defensor tenía la capacidad para hacerse cargo de Colo Colo.

"Cuando él se fue de Universidad Católica a México, yo ya había visto que había hecho un muy buen trabajo en la UC, que fue campeón, pensé que era el futuro técnico de Colo Colo y no me equivoqué", apunta el ex DT albo.

Y luego enumera las capacidades. "El perfil que tiene, la forma en que juegan sus equipos. Estuvo por otro lado y desembarcó en Colo Colo y lo hace con esa naturalidad porque tiene la edad justa para dirigir, tiene espalda" valora Labruna.

Quinteros se encumbró tras la salvación del descenso en 2020. "La tuvo que pelear la temporada pasada, pero pudo rearmar el equipo y ya lo encontró en su dimensión. Va primero en el fútbol chileno, ganó los dos partidos por la Copa Libertadores", celebra.

Finalmente, Labruna entrega una pincelada táctica. "Será un partido atractivo. River es un equipo que propone ir y salir a presionar arriba. Si en Chile esperan que River vaya a refugiuarse, estarán equivocados", advierte el trasandino.

"Pero Gustavo no. Él sabe la forma de jugarle de River, lo habrá estudiado, pero también valorará a su equipo. Porque si a River uno le entrega todas las armas, lo espera y no sale a presionar, ahí te puede lastimar mucho", completa Labruna.

Colo Colo y River Plate se enfrentarán este miércoles desde las 20:00 horas, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, en el estadio Monumental de Santiago. El venezolano Alexis Herrera será el árbitro un duelo estelar a nivel continental.