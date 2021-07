Jullien Ramírez se viene a Chile: "Creo que Ben Brereton y yo estamos en el mismo camino"

Jullien Ramírez disfruta del cariño de los chilenos, incluso cuando está de vacaciones en los Balcanes. Es que luego de confesar sus orígenes, los fanáticos nacionales no han parado de regalonearla a través de redes sociales y en vivo.

"He conocido a algunos chilenos y es un gran sentimiento tener nuevos amigos en todo el mundo. Ser chileno es más que una nacionalidad, como ser canadiense. Ser chileno significa integrar automáticamente a una gran familia", dice la delantera desde sus vacaciones.

Lo cierto es que sus planes cada vez se acercan más al país. En diálogo con RedGol, Ramírez confirma que espera llegar a Chile en los próximos meses. "He hablado con mi representante sobre mi deseo de probarme en equipos chilenos", reconoce.

La idea es comenzar a echar raíces en la tierra de sus ancestros. "Espero ir en diciembre o enero. Y si me va bien, me mudaría allá y viviría con mi familia en Santiago", sentencia la jugadora forjada en el fútbol universitario canadiense.

Jullien Ramírez sueña con jugar por Colo Colo en el fútbol chileno

Colo Colo tiene un lugar especial en este anhelo. Es el equipo por el que hincha su familia chilena y la primera camiseta del fútbol chileno que llegó a sus manos. Aunque reconoce que la vara está alta para incorporarse al Cacique.

"Sí claro, pero es un equipo muy bueno y competitivo. Si consigo hacerlo sería muy feliz, porque tener la oportunidad de vivir allá y jugar para Colo Colo es mi sueño y el de mi familia", reconoce la atacante de 23 años.

"Pero estaría feliz de jugar en cualquier equipo de Chile. Sólo quiero jugar el juego que me apasiona y vivir con mi familia, que no he visto por tantos años. ¡Pero Colo Colo es el sueño!", puntualiza Jules.

"Ben Brereton es un héroe chileno"



El caso de Jullien Ramírez se asemeja al de Ben Brereton, que saltó del exterior a ser parte de la selección chilena sin apenas saber castellano. La jugadora reconoce que el delantero de origen británico la sorprendió en la Copa América.

"Sí, por supuesto. Todos se sorprendieron con el papel clave que jugó este año para la selección chilena y cómo fue que trajo triunfos. Su gol contra Bolivia fue increíble y puro talento. Es un héroe de Chile", explica la futbolista avecindada en Alemania.

Brereton le ha servido de inspiración. "Supongo que Ben y yo estamos en circunstancias similares de alguna manera. Quiero satar de Europa a Chile y también soy mitad chilena y mitad canadiense", explica.

"Mi español definitivamente necesita mucho trabajo. Pero trabajaría tan duro como trabajó Ben para la selección chilena, para el equipo que me de la hance de jugar allá", completa la delantera.