Julio Barroso se disculpa con José Luis Sierra: "Fue una calentura y dije eso... no quería arruinar al Coto"

Julio Barroso está muy molesto con su salida de Colo Colo y ya lanzó dardos a Blanco y Negro, puntualmente a Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls, además de Pablo Guede. Sin embargo, también llamó la atención un mea culpa en el que revela disculpas a José Luis Sierra por unas declaraciones que en su momento fueron muy polémicas.

Tras la derrota por 1-3 contra Palestino en el Monumental, en abril de 2016, Barroso compartió declaraciones en las que dio a entender que el trabajo del Coto no estaba a la altura, o al menos eso fue lo que se entendió.

“En esto el diez por ciento es suerte, milagro o Dios, como cada uno quiera llamarlo. Y el noventa por ciento es trabajo. En este tiempo ya exprimimos ese diez por ciento y cuando necesitamos lo otro no lo tuvimos”, dijo entonces Barroso.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el Almirante explicó que no fue su intención dejar mal parado al DT: “lo hemos hablado un montón de veces la situación con el Coto, con el profe y Pedro Reyes… Tenemos una relación extraordinaria. No es que quería apuntar contra ellos, en su momento ofrecí disculpas porque fue una calentura, salí y dije eso. Créanme, me duele mucho perder. Soy de los que sufre una derrota más de la cuenta, por eso trato de prepararme para ganar. Y me duele mucho”, manifestó Barroso.

El Almirante agregó que “a veces tengo reacciones que pueden lastimar hasta a mi familia. Pero después caigo en la conciencia de lo que hago, me arrepiento, pido perdón porque todos podemos equivocarnos, pero después vamos para adelante en el próximo objetivo. Esa fue la circunstancia, no es que yo quería decir una frase para arruinar al Coto”.

“Ustedes pueden mirar las estadísticas de los partidos que jugué con él. Lo mismo con Pablo (Guede), que jugué todos los partidos en los títulos que ganó. Que alguien me tilde de lo que quiera, perfecto, cada uno puede poner el título que quiera, pero después van a decir 'con este muchacho se puede ir a la guerra, se tira de cabeza por quién sea, por el que lo quiere’. Defiendo mi trabajo, mi sueño de chico y todo eso es el condimento que me motiva”, complementa.

Sentenció que “a veces tienes conflictos. Tengo una personalidad y vivo con todo el profesionalismo que se requiere. Gracias a dios gané nueve títulos en mi carrera. Problemas van a tener los buenos y los malos, pero el fin es mostrar de qué está hecho en la cancha el fin de semana”.

