El fin de año fue convulsionado en Colo Colo. La opción de Juan Martín Lucero de irse al fútbol brasileño dejó inquieto a Gustavo Quinteros, ya que perder al goleador de la temporada pasada altera todo lo que tiene planificado para el 2023.

El Gato está decidido a partir. Según señaló La Tercera "el viernes tuvo una conversación con Gustavo Quinteros en la que le manifestó su idea de dejar a los albos, lo que obviamente fue un mazazo para el entrenador". Algo que también conversó con Daniel Morón, el gerente deportivo.

En el entorno de Lucero aseguran que en el contrato se puede interpretar que el goleador puede salir de Colo Colo por una cláusula. Algo que los dirigentes albos niegan, asegurando que eso recién puede ejecutarse el próximo año.

Un tema que deberá resolverse a la brevedad. Por ahora, Lucero debe sumarse a la pretemporada del Cacique en Buenos Aires, donde seguramente esta semana definirá si sigue en Chile o prefiere optar por el dinero que le ofrecen desde Brasil.

Hace unos meses, Lucero indicó que solamente se iría de Colo Colo por un tema económico. "Si es por mí yo me quedo. No tengo la necesidad de irme, a no ser que sea algo difícil de rechazar", comentó en el programa Sabor a Gol de TNT Sports.

"Estoy muy bien y feliz. Lo sabe mi familia, amigos y el club. En un club tan grande, siempre quieres pelear todo. Cada derrota duele como un puñal, porque se siente el doble", agregó en la cita donde compartió con Esteban Paredes.