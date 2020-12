Guarello le contesta a Mayne-Nicholls: "No se acaba el mundo con un descenso de Colo Colo, pero sí genera un corcoveo social"

Las polémicas declaraciones de Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, sobre el posible descenso de Colo Colo a Primera B, no han dejado indiferente a nadie. Juan Cristóbal Guarello es uno de los que no está de acuerdo con el ex presidente de la ANFP y salió al cruce del dirigente en Radio ADN.

"No se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en La Moneda. El país tiene problemas más importantes”, dijo Harold en DirecTV. Las palabras generaron inmediata indignación en el pueblo colocolino, que sufre con el Cacique en la última posición de la tabla y hoy por hoy pierde la categoría de forma directa si terminara el campeonato.

Guarello salió al paso: “el tema es que él dice que si Colo Colo desciende no se acaba el mundo. Claro, rigurosamente no se acaba el mundo y al otro día sale el sol, ¿pero es un corcoveo social? Lo es. ¿No es tan profundo como otros? No lo es, pero sí provoca malestar en la sociedad”.

“¿Creen que Patricio Aylwin no le vino bien el Colo Colo campeón de Copa Libertadores? Le vino perfecto. Pese a que su bienestar material no era bueno. La gente se sentía bien, son cosas… Cuando la selección gana la gente por un rato lo pasa bien”, agregó el reconocido periodista de deportes.

⚽️@MayneNicholls: "No tenemos un plan de contingencia si descendemos, nosotros no pensamos eso, estamos con seguridad de que no sucederá, que nos mantendremos en primera división" #MásQueFútbolCL pic.twitter.com/Xpqu3vf1Zn — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) December 29, 2020

Y siguió complementando: “estas decepciones profundas pueden aparejar problemas, además estamos en un momento social muy sensible, de estímulos que a veces son importantes. Imagínate sumarle un descenso de Colo Colo. No es que haya otro estallido social, pero va a generar un malestar social”.

Aclarando que no quiere ser alarmista, sentenció que “en barrios populares de Santiago puede haber líos, no digo que esté bien o mal. Digo que será otro problema”.