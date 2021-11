En un nuevo salto de su carrera como entrenador, José Luis Sierra regresará a Arabia Saudita para retomar su labor técnica al mando de Al Tai FC, equipo que marcha colista en la Pro League local y donde reemplazará al serbio Zoran Manojlovic.

De esta manera, el Coto deja atrás su labor como gerente deportivo de Unión Española, que había asumido en agosto después de su salida de Palestino, con el que había peleado los puestos de vanguardia en la temporada 2020.

El ex técnico de Colo Colo y campeón en 2015 con los albos tomará por segunda vez un equipo de Arabia Saudita, después de que cumpliera dos periodos en Al Ittihad (2016 a 2018 y 2019), separados por un breve intertanto en Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

Al Tai fue uno de los tres equipos que ascendieron esta temporada a la Pro League árabe y oficia de local en el estadio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed de Ha'il, unos 600 kilómetros al noroeste de la capital, Riad.

Sierra no tedrá un camino fácil, no sólo porque Los Caballeros del Norte (como le dicen a su equipo) van últimos; si no que además por la paciencia de los jeques, que cesaron a dos entrenadores en los primeros diez partidos del campeonato.

Entre las figuras del equipo se encuentra el arquero búlgaro Martin Lukov, los defensores centrales brasileños Marcelo y Lucas, el armador también brasileño Dener, y el popular centrodelantero angoleño Cephas Malele.