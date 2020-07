Jorge Valdivia recuerda el equipazo de Colo Colo en Libertadores y dispara: "Nos sacaron poco a poco"

El 18 de diciembre de 2019 Jorge Valdivia fue notificado por parte de Blanco y Negro que no iba a seguir en Colo Colo, dejando de lado la opción de renovación en la institución alba.

En conversación con Nacho Pop y Marcelo Maracchino en el programa "Hermanos, separados al nacer", el Mago habló de su estadía en Colo Colo y no ocultó el deseo de querer volver.

"Si me llaman volvería sin problemas, pero no ha pasado. Yo no tengo mayores trabas por así decirlo para volver a Colo Colo. Me gustaría retirarme en Colo Colo, lógico", expresó el Mago.

Uno de los momentos más felicies que vivió Jorge Valdivia en el Cacique fue la Copa Libertadores y admitió que les faltó otra copa más con el mismo equipo que logró llegar a los cuartos de final.

"Me hubiese gustado jugar otra Copa Libertadores con el grupo que tenía Colo Colo en ese momento y que quedamos eliminados con Palmeiras. Siento que ese equipo que tuvimos era un equipazo con grandes jugadores y grandes compañeros", detalló.

Además agregó que, "creo que nos faltó reforzarnos un poco más para poder haber jugado una nueva Copa Libertadores y mantener la base, que era muy buena. Al final hicieron todo lo contrario, nos empezaron a sacar poco a poco. Nos mandaron de canal en canal, por así decirlo".

Para finalizar, el Mago llenó de elogios al juvenil Carlo Villanueva como un posible reemplazo. "Es difícil porque no tengo conocimiento de los jugadores quienes están en la Sub 17 o Sub 20, es difícil dar un nombre, pero quien me gusta mucho y fui compañero en Colo Colo, pero le falta más barrio, es Carlo Villanueva. Tiene muy buenas condiciones, puede llegar a ser un gran jugador", sentenció.