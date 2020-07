Jorge Contreras le hace un queque al Mago Valdivia: "Es un tipo espectacular, su capacidad me llena completamente"

El ex jugador de Colo Colo, Jorge 'Coke' Contreras, elogió a grandes creadores de la historia del fútbol chileno. El ex seleccionado nacional le tiró flores a Marcelo Vega, Francisco 'Chamaco' Valdés y Jorge Valdivia.

Sobre el Toby, Contreras aseguró que "Marcelo Vega es uno de los mejores 10 que hemos tenido. Era más completo que nosotros con la pelota, era espectacular, encaraba muy bien y muy difícil quitarle la pelota".

Según el Coke, "es bueno que se sienta el mejor 10 porque trabajó con nosotros, estuvo en selecciones, siento que algo le dejamos". Aunque añade que "elegir un 10 es muy difícil, para mí el mejor volante creativo es Chamaco Valdés, porque fue mi inspiración y era la función que todos buscamos. Es el que produce para el equipo, llega al gol, te hace un pase perfecto, gol de tiro libre y lo elegí a Chamaco", señaló a DaleAlbo.

Coke Contreras jugó en Colo Colo en 1993 y 1994

Finalmente, el ex volante albo terminó llenando de elogios al Mago Valdivia: "Si reconozco que soy un admirador y fanático de Jorge Valdivia. El Mago es un tipo espectacular, te saca un pase de no se dónde, por algo le dicen Mago, su capacidad de visión futbolística me llena completamente".