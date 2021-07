¡Duro castigo! Joan Cruz recibe dos fechas por su expulsión ante Audax Italiano y es baja en Colo Colo

Colo Colo sigue peleando por alcanzar la cima del Campeonato Nacional después de un año para el olvido. Los albos están en la parte alta y se ilusionan con acercarse a la UC en el duelo de este jueves ante Santiago Wanderers.

El cacique tendrá que sacar tres puntos desde Valparaíso si es que quiere seguir discutiendo con los líderes, pero para el partido ya tiene una baja: Joan Cruz. El mediocampista vio la tarjeta roja ante Audax Italiano y se esperaba su castigo, el que se conoció en las últimas horas.

El Tribunal de Disciplina sancionó con dos fechas de castigo al joven canterano de Colo Colo. ¿La razón? Su fuerte entrada en el duelo con los itálicos, donde fue expulsado apenas cinco minutos después de haber ingresado a la cancha.

Cruz fue expulsado y se perderá los próximos dos partidos de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

La situación no complicaría, por ahora, a Gustavo Quinteros. El técnico tiene con qué echar mano a la mitad de la cancha del cacique y no quedará con una ausencia sensible. No obstante, se lamenta una suspensión que se pudo evitar.

Con esto, Cruz se perdería los partidos ante el propio Santiago Wanderers y Deportes Melipilla, del próximo domingo 1 de agosto. Eso sí, su vuelta se podría dar en el choque ante Curicó Unido de la semana siguiente.

Colo Colo queda así con una de sus figuras juveniles para ir en busca de los tres puntos a Valparaíso y al estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, donde los potros están haciendo de local.